Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Siyah-beyazlılar maçın henüz başında yaşanan sakatlıkla şoka uğradı.

İkinci dakikada Adem Ljajic'in kullandığı frikik sonrasında 1-0 öne geçen Beşiktaş'ın bu golü, gol öncesinde Lens'in topa elle temas ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Hakemin VAR'a başvurduğu anlarda gole sevinen Dorukhan Toköz dizinden sakatlanarak yerde kaldı.

Bir süre tedavisi devam eden Dorukhan oyuna devam edemeyince yerini Ryan Babel'e bıraktı.

ADRIANO DA GİTTİ

Mücadelenin ilk yarısında son anlar oynanırken bu kez Adriano sakatlandı. Brezilyalı futbolcu da oyuna devam edemedi ve yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.