Olayda, Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde kanalizasyon bakımı için çalışan işçilerin darbeli matkapla kapağı açtığı sırada gaz sıkışmasına bağlı bir patlama meydana geldi.

AA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada biri ağır 2 kişi yaralanırken, ağır yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.