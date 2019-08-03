Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Siyah-beyazlılarımızın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının sonlarına doğru ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in tedavisine başlanmıştır. Gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR çekilecektir. Ekibimizin A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir."

BURAK YILMAZ 1 AY, MEDEL 2 HAFTA YOK!

Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz'ın tedavisinin 1 ay süreceği kaydedilirken Gary Medel'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

KARTAL'DA DİĞER SAKATLARIN DURUMLARI İSE ŞÖYLE:

Atiba: Sakatlığı sebebiyle kamptan ayrılan Atiba, Belçika'da tedavisini yaptırıyor ve çalışmalara İstanbul'da katılacak.

Roco: Eibar maçında sol bacağından sakatlanan Roco kas yaralanması tedavisi görüyor.

Dorukhan: Sağ arka adale sakatlığı yaşıyor. En az 10 gün daha tedavisi sürecek.

Medel: Udinese maçında kasık ağrısı hissetti ve oyundan çıktı. Tedavisine hemen başlandı.

Ljajic: Sağ arka adale sakatlığı yaşıyor. O da Dorukhan gibi en 10 gün yok.

Orkan Çınar: İstanbul'da sakatlandı ve yaklaşık 15 gün süren tedavisinin ardından birkaç gündür takım çalışmasına katılıyor.