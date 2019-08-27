Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti! Bir süredir takımdan ayrılması beklenen Gary Medel, siyah-beyazlıların tesisine gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Burak Yılmaz, Medel için bir paylaşım yaptı ve "Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Şilili yıldıza Serie A ekiplerinden Bologna teklif yapmış ve Beşiktaş bunu kabul etmişti. İtalyan kulübünün siyah-beyazlılara Medel için 2,5 milyon Euro ödeyeceği öğrenilmişti.