Transferde ilk bombayı Burak Yılmaz’ı alarak patlatan Beşiktaş, yeni stoperini Hollanda'da buldu. Pepe'nin ayrılığı sonrası savunma hattına yeni bir oyuncu katmak isteyen Siyah Beyazlılar, PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat Mirin ile 3,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Isimat-Mirin'in yarın sabah 06:45'te İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin’in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır.

Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek."

NICOLAS ISIMAT-MIRIN KİMDİR?

Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valenciennes ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı.

Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.