Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 429 milyon TL
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı
Giriş: 27.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:55
Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.
Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.
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