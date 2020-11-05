ABD'nin 59. Başkanlık seçiminin sonucunu tüm dünya merakla bekliyor. Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden arasındaki seçim yarışı ikinci gününde devam ediyor. Son verilere göre Biden yarışı önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak sonuç bekleniyor.
Seçim yarışında ikinci güne girilmişken, Başkan Donald Trump dün birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Gündeme oturan konuşma ise, ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders'ın bir ay önce katıldığı programda Trump'ın seçim gecesi neler yapacağını anlatması oldu.
Seçim sürecinde Joe Biden karşısında Demokratların başkanlık aday adayı olan ve daha sonra yarıştan çekilen Sanders’ın geçen ay katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Jimmy Fallon'un The Tonight Show isimli programına katılan 79 yaşındaki Sanders, Trump'ın seçim gecesi neler yapabileceğini anlatmış.
"TRUMP, KAZANDIK DİYECEK"
Jimmy Fallon'un 3 Kasım'da gerçekleşecek seçim sonrasında sonuçları hemen öğrenemeyeceğiz siz seçimleri ne zaman öğreneceğimizi öngörüyorsunuz soruna Sanders şöyle cevaplamış:
Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve diğer eyaletlerde posta yoluyla çok büyük miktarda oy geleceğini düşünüyorum. Florida ve Vermont gibi eyaletlerin aksine buralarda oy sayım işlemi seçim günü başlayacak. Demokratlar daha çok posta yoluyla oy kullanmış olacak, Cumhuriyetçiler ise seçim günü sandığa gidecek. Sayılan ilk oyların seçim günü sandığa giden Cumhuriyetçilerden çıkması yüksek bir ihtimal.
Endişem şu: Seçim gece saat 10:00'da Trump kameraların karşısında çıkacak ve Michigan'ı, Pennsylavnia'yı ve Wisconsin'i kazandığını söyleyecek. Beni tekrar seçtiğiniz için teşekkürler Amerika. Seçim bitti, herkese iyi günler diyecek
Ama ertesi gün ve diğer günlerde posta yoluyla kullanılan oylar sayılacak ve Biden'ın kazandığı görülecek. Bunun ardından Trump çıkıp, "Gördünüz mü her şeyin hile olduğunu söylemiştim. Tüm o postayla gönderilen oyların sahte olduğunu söylemiştim. Görevi bırakmayacağız. " ifadelerini kullanacak.
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