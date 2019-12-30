Berlin'de silah sesleri!

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Almanya'nın başkenti Berlin'in turistik noktalarından biri olan Checkpoint Charlie yakınlarında silah sesleri duyuldu.

Alman medyası silah seslerinin bölgede gerçekleşen bir soygunla ilintili olduğunu belirtiyor.

Berlin polisi bir mağazada ateş açan şüphelinin yakalanması için operasyon yürütüldüğünü duyururken, durumun kontrol altında olduğu yönünde bir açıklama yapıldı.

Olayda zarar gören olup olmadığı henüz bilinmiyor.