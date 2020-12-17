Berberde sıra beklerken dehşeti yaşadılar!

İHA

Güngören'de silahlı saldırganlar berbere kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir kişi yaralandı. Saldırı anında tıraş olmak için babası ile birlikte sıra bekleyen küçük bir çocuk da dehşeti yaşadı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaföründe yaşandı. İddiaya göre, silahlı 3 zanlı, berberde tıraş olan husumetli oldukları Ali M. isimli şahsı vurmak için saldırı düzenledi.

Sırayla kuaförün dışından silahlarını ateşleyen zanlılar, Ali M.'yi ayağından yaraladı. Yaralı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.