Benzinlikte dehşet anları! Polisi de yaraladı

İHA

Ankara'da bir kişi benzin istasyonunda alışveriş yaptığı esnada, bıçaklı saldırıya uğradı. Olaya müdahale polis de, saldırganı etkisiz hale getirmek istediği sırada bıçakla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan-Ayaş istikametinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre V.B., benzinlik istasyonundaki markette alışveriş yaptığı esnada arkasından gelen S.H.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bir anda bıçak darbeleriyle neye uğradığını şaşıran V.B. ile markette bulunan kasiyer, saldırganın bıçağı düşürmesiyle kaçtı. Saldırgan ise, yere düşürdüğü bıçağı alarak peşlerinden koştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MÜDAHALE EDEN POLİSİ DE YARALADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada marketten çıkan saldırgan, önce pompacılara ardından da kendisine müdahale etmek isteyen polise saldırdı. Çıkan arbede sırasında polis elinden yaraladı. Diğer polislerin müdahalesiyle şahıs gözaltına alındı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan V.B. ile elinden yaralanan polis, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.