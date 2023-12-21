Araç sahiplerinin dikkatine! Benzine 1 lira 48 kuruşluk zam yapıldı
20 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapıldı. Benzin fiyatları yeni zamla beraber 1 lira 48 kuruş yükseldi. Avrupa yakasında benzinin litresi 34.50 liraya çıktı. İşte, 21 Aralık Perşembe günü güncel benzin fiyatları...
- 1
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yeni kararla beraber, benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruş olmak üzere zam yapıldı. Peki, benzin zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, 21 Aralık Perşembe 2023 benzin zammı ile güncel benzin fiyatları...
- 2
BENZİNE 1 LİRA 49 KURUŞLUK ZAM YAPILDI!
Benzine zam haberleri yakından takip ediliyor. 21 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artış yaşandı. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
- 3
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,45 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,39 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
-
- 4
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,45 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL
- 5
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,17 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,11 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
- 6
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,27 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL
-