Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! 18 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin, benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar LPG, motorin ve benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzine zam geldi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri, ''Benzin fiyatı ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 18 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları tablosu gündemde. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı kaç TL? İşte detaylar…
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Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün motorine yapılan zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Benzine zam yapıldı. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, LPG, motorin ve benzin fiyatı kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatı…
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BENZİNE ZAM GELDİ
Benzinin litre fiyatına, 18 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş zam yapıldı.
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LPG’YE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
LPG ve motorin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
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AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 18 Ocak 2025 Cumartesi günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
İşte; 18 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.22 TL
Motorin litre fiyatı: 47.28 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.07 TL
Motorin litre fiyatı: 47.17 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 47.95 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.10 TL
Motorin litre fiyatı: 48.32 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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