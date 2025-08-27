Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! Benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki sınırlı yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzine zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 27 Ağustos 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
BENZİNE ZAM GELDİ
Brent petrol fiyatlarındaki sınırlı yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzine zam olarak yansıdı.
Benzinin litre fiyatına, 1 lira 22 kuruş zam geldi. Fiyatlar 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıdı.
LPG VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG ve motorin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52.84 TL
Motorin litre fiyatı: 52.15 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52.69 TL
Motorin litre fiyatı: 52.03 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.63 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.95 TL
Motorin litre fiyatı: 53.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.