Benzine zam geldi
Benzinin litre fiyatına 1 lira 48 kuruş zam geldi. Zam bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı
Giriş: 20.12.2023 - 08:10 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:45
Benzinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.48 lira yükseldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 34.50 liraya, Ankara'da 35.17 liraya, İzmir'de 35.36 liraya, Adana'da 35.65 liraya, Bursa'da 35.25 liraya, Diyarbakır'da 35.85 liraya, Antalya'da ise 35.84 liraya çıktı.
Bugün motorin fiyatında ise bir değişikliğe gidilmedi.