Son dakika: Benzine zam! Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?

Güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Benzin fiyatlarına getirilen zammın ardından Ankara, İzmir ve İstanbul'da benzinin litre fiyatının ne kadar olacağı merak konusu oldu.

BENZİNE ZAM!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 10,36 liradan 10,92 liraya, Ankara’da ortalama 10,37 liradan 10,93 liraya, İzmir’de ise 10,43 liradan 10,99 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.