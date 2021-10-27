Enerji Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklanan benzin indirimi sosyal medyada gündemde. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruşluk indirim geldi.

BENZİN İNDİRİMİNDEN SONRA BENZİN LİTRE FİYATI NEDİR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 8,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BRENT PETROL FİYATINDA DÜŞÜŞ

Söz konusu indirim dolardaki gerileme ve brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından geldi. 3 gün önce 9.85 lirayla tarihi zirvesini gören dolar bugün 9.50 liranın altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı ise 86.5 dolardan 85.1 dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın geçen haftaki 200 baz puanlık faiz indirimi öncesinde dolar/TL 9.26 civarındaydı. Dolardaki hızlı yükselişi benzim zamları takip etmişti.