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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Benzine peş peşe ikinci indirim! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Araç sahiplerinin yüzü gülecek: Benzine gelen 2,10 TL'lik indirimin ardından ikinci indirim yolda!

        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. LPG'ye gelen 69 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarına 2 TL'nin üzerinde indirim geldi. 6 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci indirim bekleniyor. İşte Güncel akaryakıt fiyatları ile 5 Ekim LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:52
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        • 1

          27 Eylül'de benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından son olarak 3 Ekim Salı günü LPG grubuna 69 kuruş zam yapılmıştı. Akaryakıt zammının ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 liranın üzerinde indirim gelirken 6 Ekim itibarıyla ikinci indirimin gelmesi bekleniyor. İşte 5 Ekim 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          SON OLARAK LPG'YE ZAM GELMİŞTİ!

          3 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG grubuna 69 kuruşluk zam gelmişti.

          BENZİNE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM YAPILDI!

          Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim geldi.

        • 3

          BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM YOLDA!

          Benzin fiyatlarına 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

        • 4

          AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRA BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

          Akaryakıt fiyatlarına gelen ikinci indirimin ardından İstanbul Anadolu Yakasında 34,50 TL'ye satılan benzin fiyatının 33,33 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

          Ankara'da 35,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının ise 33,98 TL'den satılması bekleniyor.

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.06 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

        • 6

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,12 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

        • 7

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,15 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,64 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

        • 8

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,25 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,80 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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