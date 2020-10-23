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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre indirimin tamamı pompa fiyatına yansıyacak.

Son olarak benzine 8 Ekim'de 16 kuruş zam gelmişti.