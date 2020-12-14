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Benzinin litresine 21 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre bunun 4 kuruşu Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV'den karşılanırken, pompa fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş artış yaşandı.

Son zamla beraber benzinin litresi İstanbul'da 7.09 liradan 7.26 liraya, İzmir'de 7.15 liradan 7.32 liraya yükselecek.

Bu arada motorinin litresine de 15 kuruş zam geldi ancak bu zammın tamamı ÖTV'den karşılanacak. Dolayısıyla pompa fiyatında bir artış olmayacak.