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Benzin ve motorine zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 77 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 31 kuruş zam yapıldı.

Son olarak dün motorine 66 kuruşluk zam gelmişti.

Son zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 10.32 liraya, İzmir'de 10.40 liraya, Ankara'da ise 10.38 liraya çıkacak.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 10.34 liraya, İzmir'de 10.43 liraya, Ankara'da 10.41 liraya yükselecek.