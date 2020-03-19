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Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 16 motorinin litre fiyatında ise 20 kuruşluk indirim yapıldı

Söz konusu indirimler pompa fiyatına yansıyacak