08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de, akaryakıt pompa fiyatları; dolar kuru, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyat hareketlerine göre belirleniyor. Bu unsurlardaki aşağı ya da yukarı yönlü değişiklik, zam ya da indirim olarak pompa satış fiyatlarına yansıtılıyor.
BENZİNDE 18 KURUŞ İKİNCİ İNDİRİM
Son dönemde uluslar arası piyasalarda benzinin fiyatı hızla düşüyor. Geçen hafta 625 dolardan 590 dolara kadar geriledi. Dolar kuru da 5 TL 55 kuruşu gördü. Bu çerçevede benzine, gece yarısı 28 kuruş indirim yapıldı.
Düşüş bu hafta da sürdü ve uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı 559 dolara kadar indi. Dolar kurunda da gevşeme devam etti. Dolar, 5 TL 49 kuruşu gördü. Bu olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak benzinde ikinci indirim göründü. Benzine, bu gece 18 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6.50 TL'ye kadar inecek.
MOTORİNDE 34 KURUŞ
Uluslar arası piyasalarda motorinin ton fiyatı da 584 dolardan 538 dolara kadar geriledi. Dolar da bu düşüşe eşlik etti ve indirimi destekledi. Motorine de bu gece 34 kuruş indirim bekleniyor. Böylece motorinin litre fiyatı da İstanbul'da 6 liraya gerileyecek.
46 KURUŞ CEPTE KALACAK
Bayram tatili öncesinde benzinde toplam indirim tutarı 46 kuruşu bulacak. 50 litre kapasiteli bir araçta 46 kuruşluk indirim vatandaşından cebinden 23 lira daha az çıkmasına yol açacak. Motorine de 34 kuruşluk indirim var. Vatandaş, satın aldığı her litre benzine 46 kuruş, motorine 34 kuruş daha az ödeyecek.
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