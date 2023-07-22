Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. Akaryakıt fiyatları yeni bir zam haberiyle gündeme geldi. Son olarak 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapılmıştı. Peki, benzin ve akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? İşte 22 Temmuz 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...