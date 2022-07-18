Brent petrol fiyatlarındaki değişim ve döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası güncel LPG ve benzin fiyatları merak ediliyor. 8 Temmuz günü motorin fiyatlarına yapılan indirim yapılırken 9 Temmuz'da ise zam gelmişti. Peki, "18 Temmuz güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?" İşte son dakika güncel Ankara - izmir ve İstanbul benzin fiyatları...