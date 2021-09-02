Benfica Basın Sözcüsü Farinha, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Gedson Fernandes'le ilgili açıklama yaptı. Portekiz ekibinin sözcüsü, genç yıldızın büyük ihtimalle UEFA'ya verilecek listede olacağını duyurdu.

beIN SPORTS'un aktardığına göre Farinha "Gedson, büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi listesinde olacak. Henüz Şampiyonlar Ligi'nin kesinleşen listesini UEFA'ya teslim etmedik." ifadelerini kullandı.