Yangın saat 00.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan Belgrad Ormanı'nın bir bölümünde çıktı.

Ormandan alev ve duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.