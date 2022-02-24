Belarus saldırı iddiaları reddetti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın askeri operasyonunda yer almadığını söyledi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Belaruslu askerlerin de Rus birliklerine katıldığını ve Belarus sınırı üzerinden Ukrayna'ya ilerlediği belirtilmişti. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko iddiaları reddetti.

Belta ajansına konuşan Lukaşenko, "Belarus Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın askeri operasyonunda yer almıyor." dedi.

Lukaşenko, Belarus ordusunun gerekli olduğunda müdahale edebileceğini söyledi.