Belarus'tan Ukrayna'ya nota

İHA

Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Minsk Büyükelçiliği Askeri Ataşesini Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Departmanı'na çağırarak nota verdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, protesto notasının Ukrayna’ya ait Mi-8 tipi askeri helikopterin dün Nowa Rudnia yakınlarında Belarus hava sahasını 1 kilometre kadar ihlal ettiği gerekçesiyle verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Askeri ataşe, Ukrayna tarafının anlaşmazlıkları çözme amaçlı diyalogdan kaçındığı konusunda bilgilendirildi, bu durum oldukça kaygı verici" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, Belarus hava sahasının ihlal edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ukrayna tarafı çok defa Belarus'a sınırının güçlendirilmesi hususunda insansız hava aracı dahil olmak üzere hava araçlarından yararlanacağını belirtmiştir, ancak söz konusu görevlerin yerine getirilmesi esnasında hiçbir pilot hiçbir sınır ihlalinde bulunmamıştır" ifadelerine yer verildi.