26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin görünür hale gelmesiyle birlikte sokaklar daha huzurlu hale geldi. Bekçiler sayesinde hırsızlık başta olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçlar, 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü.
Özellikle aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısındaki düşüş yüzde 16’yı buldu. Ayrıca 2018 yılı eylül ayından bugüne kadar 11 milyon 703 bin 894 kişi bekçiler tarafından sorgulandı, 12 bin 648 aranan şüpheli yakalandı.
ASAYİŞTE BÜYÜK GÜÇ
Çarşı ve Mahalle Bekçileri geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması için etkin bir şekilde görev yapıyor. 2016 yılı Haziran ayı itibariyle İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Hakkari olmak üzere 6 ilde yeni Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin alımına başlanmıştı. Geçen yılın ikinci yarısında 20 ilde, bu yıl ise ülke genelinde Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sistemi yaygınlaştırıldı.
BEKÇİ SAYISI 30 BİNE ÇIKACAK
Halen ülke genelinde 21 bin 349 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görev yapıyor. Bu sayı 8 bin alımı devam eden Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile 30 bine çıkarılacak.
11.7 MİLYON ŞÜPHELİ SORGULANDI
2018 yılı Eylül ayından bugüne kadar geçen sürede Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışmalarıyla; 11 milyon 703 bin 894 şüpheli sorgulandı. 27 bin 921 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bin 372 hırsızlık olayına müdahale edilirken, 870 kayıp bulundu. 313 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi, hakkında arama olan 12 bin 648 kişi ise yakalandı.
ÜÇ KENTTE EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 16 AZALDI
Geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayında ülke genelindeki asayiş olayları değerlendirildiğinde; mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 10’luk düşüş olayların aydınlatma oranlarında ise yüzde 3.3’lük artış sağlandığı görüldü. Özellikle aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısındaki düşüş ise yüzde 16’yı buldu.
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