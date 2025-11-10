beIN Sports binasında hareketli dakikalar!

Sarıyer'de TV8- Beinsport binasına silahla giren Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.

Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Şüphelinin elinde olan silah oyuncak çıktı.