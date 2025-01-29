Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bedirhan Şener'e istenen ceza belli oldu! | Son dakika haberleri

        Bedirhan Şener'e istenen ceza belli oldu!

        Başkentte anneannesini silahla öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında Şener'in, annesi Berrin Şener'i de öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bedirhan Şener'e istenen ceza belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı.

        Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden sanık Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya geldiğini bildirdi.

        Sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik incelemeye dayalı olduğunu savunarak, müvekkili hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu dosyaya sundu.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Kızılyar, adli tıptan yeniden rapor istenmesini talep etti. Avukat beyanının ardından Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi.

        Savcı, mütalaasında, Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

        Şener'in "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebini reddetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Habertürk Anasayfa