BDDK, yaptığı yazılı açıklamada, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine ilişkin şikayetler kapsamında bazı bankalar hakkında inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır.

Konu hakkında kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir. İletilecek tüm bilgi ve şikayetler kurumumuzca yakından takip edilip değerlendirilecektir."

"JP MORGAN DA İNCELENİYOR"

Kurumdan yapılan diğer açıklama ise JP Morgan hakkında da inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli idari ve hukuki süreç yürütülecektir".



TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ



Dünyanın en büyük yatırım bankalarından ABD’li JP Morgan, 10 Mart tarihli raporunda Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini yüzde 1.2’den 0.9’a düşürmüştü.



MERKEZ BANKASI REPO İHALELERİNE ARA VERMİŞTİ



Cuma günü döviz piyasalarında ani bir dalgalanma yaşanmış 5.4650 TL'den başlayan Dolar/TL gün içinde 5.63 TL’ye kadar yükselmişti. Euro 6.22 TL’den açılıp gün sonunda 6.35 üzerini görmüştü. Piyasalar kapandıktan sonra yurtdışındaki işlemlerle dolar 5.76 TL’ye Euro 6.53 TL’ye kadar çıktı. Böylece TL’nin 1 günlük değer kaybı ortalama yüzde 5’leri geçmiş oldu. ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe yol açarken, Almanya ve Fransa PMI'larının beklentinin çok altında gelmesi ve euro/dolar paritesindeki gerileme de kurdaki yükselişi tetiklemişti. Yaşanan hareketlilik sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdiğini açıkladı. Bu da örtülü faiz artışı olarak değerlendirildi ve kurdaki hareketliliği bir parça yavaşlattı.