BDDK, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemeli konusunda güçlü tavsiye kararı aldı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi limiti olan firmaların, likitide ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı. Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama gibi uygulamalardan kaçınılmalı" denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."