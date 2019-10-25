SON DAKİKA!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) altın alımında taksit sayısının 4 aydan 8 aya çıkarıldığını duyurdu. BDDK'dan yapılan açıklamada "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.

AĞUSTOS 2018'DE KUYUM HARCAMALARINA TAKSİT KALKMIŞTI

Ağustos 2018'de yaşanan kur şokunun ardından, başta elektronik cihazlar olmak üzere dolarizasyonu artıran ithal ürünlerdeki talebi azaltmak ve cari açığı düşürmek için bir dizi önlemler alınmış ve taksit sayıları düşürülmüştü. Kuyum harcamalarında ise daha önce 4 ay olarak belirlenen taksitlendirme süresi sıfıra indirilmişti.

MART AYINDA YENİDEN 4 TAKSİTE ÇIKMIŞTI

Mart ayında alının kararla kuyum harcamalarına yeniden 4 taksit imkanı getirilmişti.

BDDK, 12 Haziran'da kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkarmıştı.