BBC'de 25 yıl sonra Lady Diana soruşturması!

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Prenses Diana'nın 1995 yılında kanala röportaj vermesi için sahte belgelerle kandırıldığı ve kurumun da bunu bilmesine rağmen üstünü kapattığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
BBC Genel Müdürü Tim Davie, Diana'nın kardeşi Charles Spencer tarafından dile getirilen bu suçlamalara ilişkin gerçeği öğrenmekte kararlı olduklarını belirterek, konuyu soruşturması için eski yargıç John Dyson'ın görevlendirildiğini duyurdu.
Dyson da çalışmaya hemen başlayacağını, soruşturmanın hem eksiksiz hem de adil olacağını vurguladı.
Röportajı yapan BBC muhabiri Martin Bashir ise konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Kanalda halen görev yapan Bashir'in kalp ameliyatı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından izinde olduğu belirtildi.
"BBC ÜSTÜNÜ KAPATTI"
Spencer, BBC muhabiri Bashir'in kendisine ve kız kardeşine, Diana'nın güvenlik servisleri tarafından dinlendiği ve 2 yardımcısının da Diana hakkında bilgi toplamak için para aldığını söylediğini iddia etmişti.
Bashir'in iddiasını ispatlamak için sahte banka hesap dökümleri gösterdiğini kaydeden Spencer, BBC'nin de konuyu bilmekle kalmayıp üstünü kapattığını belirtmişti.
Prenses Diana, meşhur röportajında başka biriyle ilişkiyi yaşadığını kabul etmiş ve tahtın varisi Prens Charles ile olan evliliğine ilişkin detaylar vermişti.
Evliliği 1996 yılında sona eren Prenses Diana, Ağustos 1997'de Paris'te trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
RÖPORTAJI 23 MİLYON KİŞİ İZLEMİŞTİ
Lady Diana'nın en büyük oğlu ve İngiltere tahtının iki numaralı varisi Prens William, soruşturma haberini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bağımsız soruşturma doğru yönde atılan bir adım" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de şok etkisi yaratan röportajda Lady Diana, eşi Prens Charles'ın ilişkisi olduğu belirtilen Camilla Parker Bowles'ı evliliklerindeki üçüncü kişi olarak tanımlamış, kendisinin de subay James Hewitt ile ilişkisi olduğunu itiraf etmiş ve Prens Charles'ın kral olmak için uygun kişi olmayabileceğine ilişkin şüphelerini dile getirmişti.
Röportaj yayınlandığı dönemde 23 milyon kişi tarafından izlenmişti.
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