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Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Marmara'da etkili olan kuvvetli lodos ile birlikte sağanak yağış deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Giriş: 22.11.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bazı BUDO seferleri iptal edildi
BUDO seferlerine iptal
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AA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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