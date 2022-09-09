Bayrampaşa Kiptaş konutlarında yangın

İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki KİPTAŞ Konutları E Blok'ta elektrik panolarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. ​​​​​​​

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.