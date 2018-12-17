Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 27 Kasım'da bindiği ticari taksinin şoförü Nihat Elçi'yi başından silahla vurarak öldürdüğü tespit edilen M.E, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde Çankaya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı M.E, İstanbul'da 20 yıldır çanta imalatı yaptığını ve ablasından ayrılan eniştesini öldürmek için yola çıktığını anlattı.



TAKSİ ŞOFÖRÜNÜ NEDEN VURDUĞUNU HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

M.E, bindiği taksinin şoförü Nihat Elçi'yi vurduğunu ancak sebebini hatırlamadığını söyledi.

SİLAHI DENİZE ATTIĞINI SÖYLEDİ



Nihat Elçi'yi vurduğu silahı internet üzerinden tanımadığı bir kişiden aldığını ileri süren M.E, olayın ardından silahı denize attığını belirtti.

M.E, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.