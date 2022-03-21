AA

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda öğrenim gören Z. D. (12) arkadaşlarıyla merdivenlerden çıktı ve bir pencere kenarında dinlenirken henüz belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi.

AA'da yer alan habere göre başının üzerine düşen küçük kız, okuldakilerin haber vermesi üzerine Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Z. D, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.