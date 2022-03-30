Bayburt ile Trabzon'un Araklı ilçesi güzergahındaki kara yolu, Salmankaş Geçidi mevkisi, çığ sonucu ulaşıma kapandı.

AA'da yer alan habere göre güzergahta yolculuk yapan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından yol, kontrollü ulaşıma açıldı.