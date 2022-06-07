Başkentte caddede uygunsuz yürüyen kişi yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından 7 Haziran 2022 günü ilimiz Çankaya ilçesi Öveçler semtinde uygunsuz bir şekilde cadde üzerinde yürüyen şahsa ait görüntüler paylaşılmaktadır. Meydana gelen olaya bölgede görevli personelimiz ivedilikle müdahale etmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanılmıştır."