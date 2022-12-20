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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başkent'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Giriş: 20.12.2022 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı - Haberler
Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 4 Nisan 2015'te kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilere yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

FETÖ tarafından takip altına alınıp okul dönemleri ve ilişiklerinin kesilmesi sonrası döneme ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği açıklandı.

Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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