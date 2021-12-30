Manisa'da dehşet! Kooperatif başkanı tetiğe bastı!

DHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi İkinci Başkanı Zekeriya K. (65), saat 09.00'da mesaiye geldiğinde iddiaya göre, aralarında 3 yıldır husumet bulunan kooperatif üyesi Ali Emrelioğlu (60) ile karşılaştı.

SİLAHINI ÇIKARIP PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Zekeriya K., Emrelioğlu'na, "Sana buraya gelme demedim mi"? diye bağırdı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya K., belindeki tabancasını çıkarıp, Emrelioğlu'na peş peşe ateş etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Emrelioğlu, göğsüne ve boynuna isabet eden mermilerle yaralanırken, Zekeriya K. de kaçtı. Çevredekiler tarafından ilk müdahalesi yapılan Emrelioğlu, yolda ambulansla alınıp, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ali Emrelioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından kaçan Zekeriya K.'yi evinde suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Zekeriya K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.