Başkan Sayan'dan sahur eleştirisine sert tepki!

İHA

Son dakika haberler... Ağrı'da, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, bin 500 gençle buluştuktan sonra, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle 700 gençle birlikte sahur programında bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ GELDİ

İHA'da yer alan habere göre eğlenceli geçen sahur programına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla beraber gelen eleştirilerin ardından Başkan Sayan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi.

"600-700 KİŞİYLE SAHUR PROGRAMI YAPTIK"

Kamera karşısına geçen Belediye Başkanı Savcı Sayan, faturayı da paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan Bey ve 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi, kendi müzikleri ile coştular.

"MALİYETİ ÜZERİNDEN YÜKLENMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar.”

"KAHVALTININ MALİYETİ 21 BİN LİRA"

Konuşmasının devamında CHP liderlerine yüklenen Başkan Sayan, Ağrı’nın huzurunu bozmak ve zamları gündemden düşürmek için kahvaltı maliyetlerini kullandıklarını belirterek, “Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP’nin Antalya’da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon. Orada tüketilen viskinin parasıyla binlerce kişiye kahvaltı verilir.

Kılıçdaroğlu’nun kaldığı otel odasının maliyeti verilen kahvaltının 5 katı. Siz eğer Ağrı’yı konuşacaksanız, 1 lira 50 kuruş olan ulaşımı, 25 kuruşa taşıdığımız öğrenci fiyatlarını konuşun. Her gün binlerce kişiye 2 kilogram et veriliyor bunu konuşun. Ama sizin yüreğiniz yetmiyor.

"HDP'YE GİDEN GENÇLER SİZİ RAHATSIZ ETSİN"

İmamoğlu’nun zamlarını gündemden düşürmek için bir kahvaltı maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorsunuz. Biz size alışığız, biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Zorunuza giden daha çok güzel işler yapacağız. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Ağrı’daki huzur ve gençlerin coşkusu sizi rahatsız etmesin. Sizi HDP’ye giden gençler rahatsız etsin. Yatacak yeriniz yok. Bu ülke hepimizin, gelin birlikte güzel şeyleri alkışlayalım. Ağrı’nın huzurunu bozmayın” ifadelerine yer verdi.