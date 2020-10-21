Başkan Böcek'in durumu hakkında önemli açıklama

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son dönemde olumlu gelişmeler olmakla birlikte enfeksiyon bulguları devam etmekte, durumu ciddiyetini ve kritikliğini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.

44 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

İHA'nın haberine göre Başkan Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 44 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

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