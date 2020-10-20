Başakşehir'in rakibinde Kovid-19 vakası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in bu akşam konuk olacağı RB Leipzig'de koronavirüs şoku yaşanıyor! Alman ekibi Amadou Haidara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

RB Leipzig'in sportif direktörü Markus Krösche konuya dair bir açıklama yaptı ve "Amadou ile sürekli olarak iletişim halindeyiz. Henüz bir semptom göstermiyor. En kısa sürede iyileşerek aramıza dönmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Alman ekibi diğer oyuncuların koronavirüs testinin negatif çıktığını da duyurdu.