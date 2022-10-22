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Son dakika haberi Bartın'daki maden kazası için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Resmi Gazete'de

Bartın Amasra'da meydana gelen maden kazasının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 22.10.2022 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bartın'daki maden kazası için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Resmi Gazete'de
Bartın'daki maden kazası için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Resmi Gazete'de
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AA

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu maden kazasının tüm önleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

AA'nın haberine göre; araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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