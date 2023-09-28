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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bartın'da minibüs yaya geçidinde bisikletliye çarptı

        Bartın'da minibüs yaya geçidinde bisikletliye çarptı

        Bartın'da bir minibüs, yaya geçidinden geçen bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen 61 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:28
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        30 metre sürükledi! Yaya geçidinde dehşet
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        Bartın'da yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçerken servis minibüsünün çarptığı Halil Şimşek (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çatmaca mevkisinde meydana geldi.

        Bir otobüs firmasına ait E.B yönetimindeki şehir içi servis minibüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli Halil Şimşek’e çarptı.

        30 METRE SÜRÜKLENDİ

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        Kazada, minibüsün yaklaşık 30 metre sürüklediği Halil Şimşek, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Emekli matbaacı Şimşek, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazanın ardından minibüs sürücüsü E.B., polis tarafından gözaltına alındı.

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