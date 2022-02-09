Kara yolunun 15. kilometresi Kirazlıköprü Barajı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan yola toprak ve kaya parçaları düştü.

Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı heyelanla ilgili kara yolunda önlem alındı.

Yaklaşık 1 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucunda tamamen açıldı.

Bölgede olası heyelan nedeniyle trafik işaretleriyle önlem alınırken, sürücülerin de dikkatli olması istendi.