Barışmaya gelen kocasını av tüfeğiyle vurdu!

İHA

Aksaray'daki, Hasas Mahallesi 6721. Sokak'ta, edinilen bilgiye göre, 2 ay önce boşandığı eşi Özlem T.'nin (23) baba evine giderek tekrar barışmak ve 2 yaşındaki çocuğunu görmek isteyen Mehmet B. (24),eski eşi tarafından evden uzaklaştırılmak istendi. Genç adam çocuğunu görmek için ısrar edince eski eşi evde bulunan tüfekle genç adama ateş etti.

KAFASI VE VÜCUDUNA SAÇMALAR İSABET ETTİ

İHA'da yer alan habere göre genç adam kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Tüfek seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Haber üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet B., olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

GENÇ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, genç kadın olayda kullandığı tüfekle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli Özlem T., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.